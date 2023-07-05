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【券商點睇】投資水肥一體化工程技術 心連心化肥目標睇6.5元

股樓投資 13:33 2023/07/05

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安信國際早前調研並參加了心連心化肥（01866）在新疆瑪納斯縣的智能水肥一體化技術交流會。 公司在新疆投資6,000萬元人民幣建成了水肥一體化工程技術研究中心， 通過自主研發將自動滴灌、 遠程數控、 水肥一體化等技術集成與應用。 讓農民通過電腦、 手機等可以遠程控制施肥施水， 實現省肥20%， 增產15%。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

報告指，未來心連心會大力發展液體肥， 推廣智能水肥一體化， 以河南、 新疆、 江西三大基地為核心向外輻射，僅在新疆地區就已經打造多個縣鄉級百畝示範片， 安裝智能施肥系統1,500餘套， 覆蓋面積50多萬畝。 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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安信國際看好心連心的高端複合肥業務長遠發展， 公司有望通過智能水肥一體化技術，成長為中國高端複合肥的領導者，維持目標價 6.5元， 對應2023至2024年預測市盈率7.4倍和4.3倍，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛

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中國心連心化肥（01866） 目標價 買入 港股 中國

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