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【券商點睇】最強特斯拉影子股？ 力勁科技企穩後有望補漲

股樓投資 10:33 2023/07/05

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東吳證券發表報告指，力勁科技（00558）2023年度收入58.96億元，按年升10%，純利5.32億港元，按年下跌14.9%，不論收入、利潤均低於該行預期。不過，作為特斯拉影子股，短期受損於業績不及預期，但產業趨勢持續且明確，企穩後仍有跟隨補漲空間。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該行認為，一體化壓鑄技術此前僅在少量龍頭公司中有所滲透，隨着時間和技術成熟，有望向三四綫車企和中低端車型滲透。根據公司自身預估，大型和超大型壓鑄機市場在未來2至3年均有望出現快速增長。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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該行考慮到公司的注塑機、小型壓鑄機需求不及預期，下調公司2024至2025年純利分別為6.5億元、8.1億元，新增2026年純利預測為9.95億元，按年升幅分別22%、24%及24%，對應現價之預測市盈率約為14倍、11倍、9倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 買入 力勁科技（00558） 中國
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