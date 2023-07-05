【券商點睇】光伏玻璃集中度提高 信義光能估值有三成溢價空間

國信證券指出，信義光能（00968）通過對良率、原材料及能源成本的有效控制，2018至2022年公司光伏玻璃較第二梯隊企業保持5%以上的毛利率優勢。當前光伏玻璃毛利率處於低位，中尾部企業面臨虧損，預計未來行業將出現階段性供給偏緊的局面，光伏玻璃行業集中度有望提高。

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此外，布局石英砂及天然氣資源，持續降本增效。公司與股東信義玻璃（00868）形成業務協同，定期向信義玻璃採購低鐵石英砂等原材料，用於生產光伏壓延玻璃產品，形成原材料成本優勢，提升光伏玻璃盈利能力。

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國信證券預計，信義光能2023至2025年純利按年增長45%、34%和21%，當前股價對對市盈率分別為15倍、11倍及10倍。綜合考慮公司自由現金流估值和相對估值，該行認為公司股價的合理估值區間為11.1至12.3港元，對應2023年預測市盈率區間為18倍至20倍，較當前股價有20%至33%的溢價空間，給予「增持」評級。

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責任編輯：林衛