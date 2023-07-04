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【英國經濟】辛偉誠：英國通脹較預期更持久　支持英倫銀行降通脹路綫

股市 22:43 2023/07/04

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英國5月通脹數據高過市場預期，迫使英倫銀行上月議息會議意外加息0.5厘。英國首相辛偉誠指，當地通脹比預期更持久，但並不意味政策選擇錯誤，表明需要堅持降通脹的路綫，並重申會支持英倫銀行。英鎊滙價靠穩，英鎊兌美元報1.2737，兌港元9.99算。

政府正採取措施減輕生活成本

辛偉誠指，當地通脹較預期更持久，而且高於七大工業國（G7）的國家，但不意味出現了錯誤的政策選擇，並認為需要堅持降低通脹的路線，要確保財政政策及公共部門工資的調整，避免加劇通脹問題。他又承認，加息令房地產市場陷入困境，但重申支持英倫銀行，不認為應該重回由政府設定利率的世界，

他又提到，政府對經濟政策有控制權，並承諾不遺餘力地解決問題，會充分利用獨立的政府和財政政策來面對重要的挑戰。指政府正採取措施減輕民眾的生活成本，其中最重要的是針對能源賬單的援助，此外，又會為供給側改革增加供給，解決經濟中的供給不足問題，特別是能源和勞動力市場。

英國5月消費物價指數（CPI）按年升8.7%，與4月相同，較市場8.4%為高；期內核心CPI按年升幅由6.8%至7.1%，市場原預期會維持6.8%不變，兩項數據均反映當地通脹未能受控。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 辛偉誠 財政政策 經濟 英國 加息 英倫銀行 通脹 議息
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