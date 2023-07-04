【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗

▲ 美心集團推出全港首個結合實體及虛擬之美食Web3手機遊戲eatie，玩家有機會贏取實體獎賞。（美心集團提供圖片）

本地食肆以遊戲＋科技吸引客人目光。美心集團正式推出全港首個結合實體及虛擬之Web3美食手機遊戲「eatie」，它以O+O（綫上及綫下）模式，聯動現實及虛擬世界，透過玩手機遊戲贏取實體獎賞，希望為手遊玩家，特別是年輕客群，帶來嶄新的「食、玩、賞」體驗。

IP角色Chef eatie 帶領探索地圖

美心集團將旗下數個餐飲品牌和其招牌美食融入到手機遊戲中，並以真實的香港地圖投影至虛擬世界，玩家可以在遊戲中的IP角色Chef eatie帶領下探索地圖，參與不同遊戲以贏取虛擬食材，並在虛擬食店利用指定數量的食材製作美食。完成遊戲後，玩家即可獲得豐富禮遇，包括實體店舖的免費禮品或折扣優惠。

Chef eatie更會於每星期發放不同任務，包括逢星期一的Pink Monday、星期五的Hungry Friday。玩家只要成功製作指定數量的品牌經典美食，就可享受到美心集團旗下多個品牌的餐飲及購物優惠，包括美心西餅、東海堂、美心MX及香港地；玩家在定期發布的限時任務eatie Challenge中，更可與其他玩家對戰，排名較高者有機會獲得滋味獎賞。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示︰

美心集團積極利用創新科技帶動企業升級轉型，提升服務質素和營運水平。我們期望透過eatie促進與顧客的互動，為年輕客群提供更好玩及完整的品牌體驗。

責任編輯：蕭寶玲