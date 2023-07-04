  • 30°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 23:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗

商業 22:19 2023/07/04

分享：

分享：

美心集團推出全港首個結合實體及虛擬之美食Web3手機遊戲eatie，玩家有機會贏取實體獎賞。（美心集團提供圖片）

本地食肆以遊戲＋科技吸引客人目光。美心集團正式推出全港首個結合實體及虛擬之Web3美食手機遊戲「eatie」，它以O+O（綫上及綫下）模式，聯動現實及虛擬世界，透過玩手機遊戲贏取實體獎賞，希望為手遊玩家，特別是年輕客群，帶來嶄新的「食、玩、賞」體驗。

IP角色Chef eatie　帶領探索地圖

美心集團將旗下數個餐飲品牌和其招牌美食融入到手機遊戲中，並以真實的香港地圖投影至虛擬世界，玩家可以在遊戲中的IP角色Chef eatie帶領下探索地圖，參與不同遊戲以贏取虛擬食材，並在虛擬食店利用指定數量的食材製作美食。完成遊戲後，玩家即可獲得豐富禮遇，包括實體店舖的免費禮品或折扣優惠。

Chef eatie更會於每星期發放不同任務，包括逢星期一的Pink Monday、星期五的Hungry Friday。玩家只要成功製作指定數量的品牌經典美食，就可享受到美心集團旗下多個品牌的餐飲及購物優惠，包括美心西餅、東海堂、美心MX及香港地；玩家在定期發布的限時任務eatie Challenge中，更可與其他玩家對戰，排名較高者有機會獲得滋味獎賞。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示︰

美心集團積極利用創新科技帶動企業升級轉型，提升服務質素和營運水平。我們期望透過eatie促進與顧客的互動，為年輕客群提供更好玩及完整的品牌體驗。

責任編輯：蕭寶玲

開啟hket App，閱讀全文
市場拓展 數碼轉型 遊戲 餐飲 美心 香港 電玩手遊 品牌 服務 創新科技及應用

下一篇文章

【ESG】研究：商業機構及投資者　對ESG仍充滿疑惑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新型工業化】生產力局助港企落實工業4.0　已助150多家、涵蓋25行業
【新型工業化】生產力局助港企落實工業4.0　已助150多家、涵蓋25行業
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【香港就業】ICT行業看俏 9成受訪公司加薪　逾7成高於4%
【香港就業】ICT行業看俏 9成受訪公司加薪　逾7成高於4%
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【一房難求】旅客訪日增　推高民宿需求致房價上漲
【一房難求】旅客訪日增　推高民宿需求致房價上漲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款