【ESG】研究：商業機構及投資者　對ESG仍充滿疑惑

羅夏信律師事務所，與可持續發展顧問公司PIE Strategy共同發表《探索未知 揭示機遇：律師如何支持亞洲市場低碳經濟轉型？》報告，揭示對環境、社會及管治（ESG）和可持續發展的定義的誤解，是窒礙商業機構和投資者決策的主要原因。



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PIE Strategy訪問了26位決策者，包括來自資產管理，金融機構及影響力投資，以至企業主管和公司法律顧問，找出他們的需求及嘗試了解他們所面對的挑戰和機遇。

決策者對低碳轉型勢速度、投資認識不足

發現全數受訪者都同意低碳轉型勢在必行，但對於如何達到轉型，應該以甚麼速度、投資多少，以及要如何投資才能帶來盈利等方面都不清晰。引致困惑的一個重要因素是現時普遍對於ESG和可持續發展定義存在誤解，不但影響企業的投資決定，也阻慢了轉型的步伐。 在傳統投資者和那些對將影響力納入其投資有明確興趣的投資者之間，這種鴻溝更為明顯。

上市公司的ESG披露往往內容不足而且質素參差，投資者在難以準確評估風險和增長潛力下，可能會在投資決策上卻步。而政府規例對此也無甚幫助，情況在香港尤其明顯，既欠缺清晰一致的氣候轉型藍圖，亦沒有就不合規情況執行阻嚇措施。



以航運業為例，正面對迅速改變的燃料選擇問題，對全球物流和供應鏈有著深遠影響。報告揭示要促成改變，行業生態內的共同和細分責任均相當重要。



編輯：梁巧恩



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