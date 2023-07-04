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【初創培育】本地初創面臨三大挑戰　專家：持開放態度吸海外人才

科技 20:58 2023/07/04

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近年港府積極發展創科事業，為有意創業及初創企業塑造出有善的創業生態圈。但香港初創企業協會主席趙子翹表示，雖然初創企業機會多，但仍要面對缺乏人才等三大重點挑戰。

科技園Robots Everywhere計劃　招募開發智慧城市與創新技術企業

為更進一步推動香港創科事業多元化，香港貿易發展局（香港貿發局）今年舉辦第六屆初創企業培育計劃「創業快綫」，並於今（4日）選出10間優勝初創。當中包括同時榮獲「ESG Award」的物業智能管理方案初創庫瓦（Negawatt）。

該企除了提供一站式的智能大廈管理平台，如以人工智能技術控制大廈空氣質量，助企業管理大廈風、火、水、電及收集相關數據，從而實現智慧城市和節能外。還設立可持續發展ESG優惠平台，透過與商業機構合作，提供回贈等優惠，鼓勵大眾實踐綠色減碳生活。

庫瓦行政總裁兼董事Arthur Lam表示，ESG概念已被顛覆，若要企業產生ESG影響力，必須具備3大要素，1）必須做與環境有關的事、2）必須為此創建一個社區群體、3）必須創造經濟利益。否則，企業只會被視為慈善機構。

除庫瓦外，優勝初創還包括涉及教育的Big Bang Academy、Rocket Academy；醫療科技的Neuropix、Syngular；Web3.0範疇相關的Moongate等。

人才挑戰難解決　籲接納海外人才

第三度擔任比賽評審的趙子翹指，今年入選的企業種類較以往多元化，範疇涵蓋Web3.0、智慧城市、建築科技等，彰顯本地初創的創新思維，還證明香港創科人才的實力。但初創仍要面對許多難處，

Talents（人才）、Ideas（概念）、Money（資金），人才所帶來的問題仍是最大難處。

然而，相關的人才挑戰，並不單指初創擴充團隊時的招聘難處，更包括要找到可助其發展的投資者、客戶、合作伙伴等。他以是次20間入選「創業快綫」的初創為例，指出有不少創科人才非土生土長的香港人，建議初創保持開放態度，包容所有來自不同地方的人才，讓其有各展所長的機會。

此外，趙子翹又提到，如香港貿易發展局般大型且面向國際的機構，可以助初創企業的產品及服務邁向國際，初創應把握「這個香港賴以成功的方案」. 

香港貿發局助理總裁梁國浩則表示，香港經濟處於疫後復甦初期，創投相對保守，初創更需要支援。當局將會加大力度藉綫上綫下平台，為初創與各地投資者各合作夥伴進行配對，冀協助其將科研成果拓展至海外。

【初創比賽】新世界創新挑戰賽2023　本地初創Bloom奪冠

【世界環境日】科技園公布「淨零排放2045」願景　較《香港氣候行動藍圖 2050》碳中和目標早5年

記者：殷凱怡

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