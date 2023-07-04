  • 30°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒

理財智慧 19:46 2023/07/04

分享：

分享：

炎炎夏日，到酒店吃自助餐成不少人的至愛活動。最近香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐買二送二優惠，客人透過KKday購入「蠔得喜」自助午餐，可任食即開生蠔、刺身、紐西蘭牛扒，低至每位190元。另外亦設全新自助晚餐優惠，3小時任食生蠔、松葉蟹腳、片皮鴨、日式廣島蠔炒飯，低至每位315元。 


 

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

「蠔得喜」自助午餐焦點美食非常豐富，包括：凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期供應 松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身；四款刺身、六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔及十多款甜品、七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）用餐時間：12:00 – 14:30

按圖即睇「蠔得喜」自助午餐焦點美食：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 
以下為優惠詳情：
．優惠1
【快閃限量搶– 買二送二】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲 
KKday 優惠: 星期一至五836元/4 位，平均209元/位  優惠連結：請按此
(原價1,531元/4 位) (已包括原價加一服務費)


．優惠2
【快閃限量搶– 買二送一】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期 894元/3 位，平均298元/位 優惠連結：請按此
(原價1,280元/3 位) (已包括原價加一服務費)

【kitty迷必睇】東薈城名店倉辨首個元宇宙及互動實體裝置體驗 6米高Hello Kitty女皇坐鎮 +沉浸式夢幻音樂匯演，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

至於七月全新主題 - 「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐焦點美食：凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦及五款刺身；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身；片皮鴨、一口牛、羊扒、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、清蒸比目魚、日式廣島蠔炒飯、馬來椰香荔枝鴨、鐵板燒檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵，*逢星期五至日、公眾假期及前夕供應芝士焗龍蝦。十多款甜品包括榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤泡芙、斑蘭葡撻、斑蘭戚風蛋糕、斑蘭芒果西米糕、即焗朱古力心太軟，七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）
用餐時間：18:30 – 21:30


以下為優惠詳情：
．優惠1
【快閃限量搶 –買二送二】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至四1,388元/4 位，平均347元/位  優惠連結：請按此
(原價: 2,543元/4 位) (已包括原價加一服務費)
優惠2：
【快閃限量搶 –買二送一】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期五至日及公眾假期1,422元/3 位，平均474元/位 優惠連結：請按此
(原價: 2,039元/3 位) (已包括原價加一服務費)

康文署音樂短期課程即日起接受報名 幼兒音樂啟蒙工作坊學費低至$175（附詳情），詳見【下一頁
 
 

七月全新主題 - 「泰愛榴櫣」下午茶自助餐焦點美食：泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包、泰式酸辣海鮮沙律、泰式柚子沙律、泰式斑蘭雞、泰式紅咖喱大蝦炒飯、即煮瑤柱海鮮粥檔、中式點心。榴槤/斑蘭主題甜品放題，以新鮮金枕頭榴槤果肉炮製，十多款甜品包括榴槤芝士撻、榴槤芒果糯米飯、榴槤椰果千層酥、榴槤班戟、榴槤泡芙、斑蘭椰子慕絲蛋糕、荔枝大樹菠蘿撻、香茅啫喱、即焗朱古力心太軟、七款口味的 HaagenDazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）。
用餐時間：15:15 – 17:15

以下為優惠詳情：

【快閃限量搶 – 買二送一】「泰愛榴櫣」下午茶自助餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期570元/3 位，平均190元/位 優惠連結：請按此
 (原價: 818元/3 位) (已包括原價加一服務費)


以上優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 7 月 5 日 12:00 至 7 月 11 日 23:59
用餐日期：2023 年 7 月 6 日至 8 月 31 日
地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

【交通著數】慶機場快綫營運25周年　港鐵送7.5萬張機場快綫單程票，詳見【下一頁
 
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
榴槤 生蠔 雞肉 美食 放題 自助餐 酒店 著數優惠 下午茶 點心

上一篇文章

【kitty迷必睇】東薈城名店倉辨首個元宇宙及互動實體裝置體驗 6米高Hello Kitty女皇坐鎮 +沉浸式夢幻音樂匯演

下一篇文章

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿根廷首以人民幣還外債 有助避免違約風險
阿根廷首以人民幣還外債 有助避免違約風險
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款