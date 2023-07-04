【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒

炎炎夏日，到酒店吃自助餐成不少人的至愛活動。最近香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐買二送二優惠，客人透過KKday購入「蠔得喜」自助午餐，可任食即開生蠔、刺身、紐西蘭牛扒，低至每位190元。另外亦設全新自助晚餐優惠，3小時任食生蠔、松葉蟹腳、片皮鴨、日式廣島蠔炒飯，低至每位315元。





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「蠔得喜」自助午餐焦點美食非常豐富，包括：凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期供應 松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身；四款刺身、六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔及十多款甜品、七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）用餐時間：12:00 – 14:30

按圖即睇「蠔得喜」自助午餐焦點美食：

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以下為優惠詳情：

．優惠1

【快閃限量搶– 買二送二】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至五836元/4 位，平均209元/位 優惠連結：請按此

(原價1,531元/4 位) (已包括原價加一服務費)



．優惠2

【快閃限量搶– 買二送一】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期六日及公眾假期 894元/3 位，平均298元/位 優惠連結：請按此

(原價1,280元/3 位) (已包括原價加一服務費)

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至於七月全新主題 - 「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐焦點美食：凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦及五款刺身；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身；片皮鴨、一口牛、羊扒、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、清蒸比目魚、日式廣島蠔炒飯、馬來椰香荔枝鴨、鐵板燒檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵，*逢星期五至日、公眾假期及前夕供應芝士焗龍蝦。十多款甜品包括榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤泡芙、斑蘭葡撻、斑蘭戚風蛋糕、斑蘭芒果西米糕、即焗朱古力心太軟，七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）

用餐時間：18:30 – 21:30



以下為優惠詳情：

．優惠1

【快閃限量搶 –買二送二】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至四1,388元/4 位，平均347元/位 優惠連結：請按此

(原價: 2,543元/4 位) (已包括原價加一服務費)

優惠2：

【快閃限量搶 –買二送一】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期五至日及公眾假期1,422元/3 位，平均474元/位 優惠連結：請按此

(原價: 2,039元/3 位) (已包括原價加一服務費)

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七月全新主題 - 「泰愛榴櫣」下午茶自助餐焦點美食：泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包、泰式酸辣海鮮沙律、泰式柚子沙律、泰式斑蘭雞、泰式紅咖喱大蝦炒飯、即煮瑤柱海鮮粥檔、中式點心。榴槤/斑蘭主題甜品放題，以新鮮金枕頭榴槤果肉炮製，十多款甜品包括榴槤芝士撻、榴槤芒果糯米飯、榴槤椰果千層酥、榴槤班戟、榴槤泡芙、斑蘭椰子慕絲蛋糕、荔枝大樹菠蘿撻、香茅啫喱、即焗朱古力心太軟、七款口味的 HaagenDazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）。

用餐時間：15:15 – 17:15

以下為優惠詳情：

【快閃限量搶 – 買二送一】「泰愛榴櫣」下午茶自助餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期六日及公眾假期570元/3 位，平均190元/位 優惠連結：請按此

(原價: 818元/3 位) (已包括原價加一服務費)



以上優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 7 月 5 日 12:00 至 7 月 11 日 23:59

用餐日期：2023 年 7 月 6 日至 8 月 31 日

地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

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責任編輯：陳詠妍