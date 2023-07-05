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【泰國旅遊】旅客激增旅客　泰國投資1000億泰銖改善6個機場

商業 12:00 2023/07/05

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泰國機場管理局（AOT）將在未來5年投資1,000億泰銖（約224億港元），擴建泰國6個國際機場，以迎接預計將增至2億人次的全球旅客。

【一房難求】旅客訪日增　推高民宿需求致房價上漲

AOT行政總裁Kirati Kitmanawat表示，每年到泰國旅遊的遊客都在增加，預計到2027年將達到2億人次。Kirati表示今個財年的首8個月，泰國機場的客運量已達到6,638萬人次，比上一財年同期增長170.4%，其中國際旅客3,431萬人次，增長635.7%；國內旅客3,206萬人次，增長61.3%。

日均旅客吞吐量為30萬人次，已恢復至疫情前水平的76.5%。AOT預計截至9月的整個財年的客運量將達到9,500萬人次的目標，並預計下一財年乘客量將反彈至疫情前的水平。

AOT預計其6個機場最早將在2027年接待2億乘客，並且正在加大投資以滿足預期的需求增長。首都曼谷的素萬那普機場正開設一個新的衛星客運航站樓，該航站樓將增加216,000平方米的空間和28個登機口。Kirati表示，新航站樓每年將容納額外1,500萬名旅客，使素萬那普機場的年旅客容量增加至6,000萬人次。

此外，清邁國際機場和普吉國際機場將增設新的客運航站樓，總預算將超過200億泰銖（約44.8億港元）。

【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源

責任編輯：李智賢

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