【AI安全】聯合國將召開會議首度談及AI　議題涉應否允許AI控制核武

▲ 聯合國將於18日首次召開談及AI安全的會議。

人工智能（AI）日漸被認為對人類社會具有威脅。聯合國於昨（3日）發布的一份公告稱，將於本月18日舉行有史以來第一次關於AI對國際和平與安全潛在威脅的會議，由英國外交大臣James Cleverly主持。根據英媒InNews報道，該會議將就AI控制核武器的威脅性進行討論。

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據悉，目前由不少國家將核武與AI技術合併，讓電腦決定什麼時候發射核武。聯合國將就這一做法的潛在威脅進行討論。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在聯合國總部舉行的新聞發布會上表示：「我們必須關注AI將有可能如何被使用，例如擁有核武器的國家，是否會考慮將這些武器的管理權交給AI，以及這可能導致的風險，自動化武器也是如此。」

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她指出，AI發展得太快，聯合國有義務確保其應用並不會對全球安全造成威脅。她亦以核能和AI做對比，指出兩者都能幫助人類社會發展，但亦可用作武器，造成威脅。但吳百納直言，她認為AI更加難以監管，因為該技術能隱密地發展，並可以在任何地方應用。

因此，她雖然認可AI具有巨大的潛在益處，例如：支持國際發展、人道主義援助、縮小開發中國家和已開發國家之間的差距等，但亦強調其具有嚴重的安全風險，必須由全球各國合作對其進行監管及控制。

責任編輯：王愷楹

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