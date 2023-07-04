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【芯片大戰】歐盟擬加強與日本合作　以減少對中國半導體依賴

科技 19:59 2023/07/04

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歐盟將深化與日本在半導體及人工智能領域的合作，望減低對中國的依賴。

隨著美國及其盟友呼籲加強對華實施貿易限制，歐盟亦有意尋求與其他亞洲科技大國合作的機會。根據CNBC報道，歐盟於近日宣稱將加重與日本在半導體及和人工智能方面的合作，並加強歐盟的國防、電子和汽車行業的技術控制，以減少對中國的依賴。

【芯片大戰】回應美國制裁　中國下月起收緊芯片材料出口

【網絡攻擊】台積電硬件供應商遭黑客攻擊　部分數據流出

正在訪問日本的歐盟產業政策執委Thierry Breton在昨（3日）宣布，歐盟與日本在人工智能及半導體領域的合作，共同監管芯片供應鏈，以及增強相關研究人員及工程師的交流。同時，歐盟亦會支持日本在歐盟國家運營半導體公司，包括提供部分資助。並有計畫在海底電纜連接、半導體和網路安全，以及數字經濟等其他領域進行合作。

【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel

Breton在東京接受路透社訪問時稱：「我們相信確保半導體供應鏈的穩固是件極其重要的事情。」根據報道，歐盟有計畫尋求與中國以外的亞洲科技強國合作，以降低與中國交易的風險。

同時，美國試圖通過出口限制切斷中共獲得半導體等關鍵技術的途徑，並說服歐洲及其盟友加入。今年六月，荷蘭政府公佈最新的出口管制措施，進一步限制其芯片製造商ASML向中國出口先進芯片製造設備。

責任編輯：王愷楹

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