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【券商點睇】麥格理料中國中免1880次季銷售按年增長20.9% 惟削目標價35%至187元

股樓投資 20:05 2023/07/04

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麥格理發表報告指，中國中免(01880)於5月、6月銷售錄得溫和增長，主要是消費者信心相對疲弱、政府打擊代購等因素，令銷售規模下跌，麥格理料中國中免第二季銷售增長按年升20.9%。此外，該行料中國中免第二季毛利率達31.1%，按年跌3個百分點，惟按季高出2.2個百分點，純利或按年跌11%至12億元人民幣。

 

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

麥格理又將中國中免今年及明年淨利潤預測分別下調25%及32%，並將其目標價下調35%至187元，但給予「跑贏大市」評級。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：張以正

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中國中免（01880） 中國中免（滬：601888） 目標價 收集 港股 中國

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