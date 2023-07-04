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【kitty迷必睇】東薈城名店倉辨首個元宇宙及互動實體裝置體驗 6米高Hello Kitty女皇坐鎮 +沉浸式夢幻音樂匯演

理財智慧 19:46 2023/07/04

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今個暑假，東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘，於2023年7月14日至8月31日期間攜手打造「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，讓一眾粉絲瞬間置身Hello Kitty元宇宙世界，來一次糅合線上線下的「元」樂體驗。各位歷險家將可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實當中，除可大玩AR實景擴增裝置遊戲外，更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石，挑戰不同任務。

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示


 
場內特設5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置將於四樓平台廣場華麗登場、位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演；CLUB CG會員只要憑指定積分，率先於7月13日參觀城堡並欣賞夢幻音樂表演，；不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照，全場散發歡樂氛圍；於指定日子「Hello Kitty女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」。
 
至於忠粉則不可錯過「橄欖石尋寶店」，店內將有超過200款熱賣商品隨意挑選，當中包括東薈城名店倉率先開售、「 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia 」期間限定的公仔盲盒及飾品系列商品，CLUB CG 會員更獨家尊享指定產品網上折扣優惠。

    點擊圖片放大
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商場更特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌，此外，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版禮品及電子現金券，場內每週更有限定貼紙免費大放送，人人開心歡度夏日。

康文署音樂短期課程即日起接受報名 幼兒音樂啟蒙工作坊學費低至$175（附詳情），詳見【下一頁
 
 
此外，CLUG CG會員更可憑指定積分，以低至65折優惠價港幣260元（原價港幣400元）購買「MetaGaia」應用程式內的「Wonder Pass」，同時亦可獲得限量版實體「Wonder Pass」及「Hello Kitty女皇」飾針一枚，盡享會員獨家驚喜。


2023年7月24日至8月23日期間，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉聯乘「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」禮品及高達港幣150元指定商戶無消費門檻電子現金券。若使用銀聯支付更可賞上加賞，最高可獲得額外港幣300元無消費門檻電子現金券，高達7.5%回贈。

【交通著數】慶機場快綫營運25周年　港鐵送7.5萬張機場快綫單程票，詳見【下一頁
 
非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇及賺取積分。

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責任編輯：陳詠妍

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