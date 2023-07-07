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【裝修攻略@iM網欄】認真搞笑 裝修師傅的真正需要

名人薈萃 08:00 2023/07/07

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戶主: 師傅！飲可樂啦！
師傅: …

有啲戶主為咗想改善同師傅嘅關係，有時會問我地以下問題：

「我要唔要請師傅食TEA？要唔要日日請？」

「駛唔駛俾開工利是？俾幾錢？」

「係咪要準備啤酒、Hi-Fi、音樂盒？」

其實師傅希望嘅，往往都只係工程順利。戶主最幫到手嘅並唔係呢D門面嘢，而係清楚自己嘅需求（又或者至少可清楚提出自己嘅疑問），唔駛因為選擇困難或矛盾而要不斷做不斷改，導致工期延誤或產生後加費用。

當然，一定程度嘅邊做邊改，係家居裝修嘅「定劣」。所以裝修師傅亦都唔可以太過潔癖、郁啲就發脾四，怪責戶主唔諗清楚、唔講清楚，好多時溝通就會俾情緒阻礙咗。

要保持良好關係以致令工程順利、浪費減少，當然係要做好功課。戶主可以參加裝修防伏班，學會戶主必須知道嘅嘢，清楚自己需要又講得出。師傅亦可以參加市面上嘅「優質裝修服務管理證書課程」，喺工藝以外進修下自己嘅管理技巧，咁就唔駛咁易因為一些溝通誤會或意外而燥底啦。

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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