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湯文亮：銀行以劣客驅逐良客

名人薈萃 07:00 2023/07/09

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有年輕朋友問我，銀行按揭回贈可以高達7.5厘，究竟是真的，還是假的？可以說真，亦可以說假，一些低成數按揭而又不足100萬元的貸款，可能會獲得7.5厘回贈，但這類按揭貸款並不多，我認為只是「噱頭」而已，但一般來說，回贈2.5厘是有可能的，不過就未必每一間銀行都有回贈，有心人要自己「做功課」。

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最大損失 失去生意

銀行如果以回贈來吸引顧客，真的是有點奇怪。現在很多銀行都積極向持有多個物業的業主追收差額，並不是那些業主的按揭成數太高，一般來說只是四至五成，如果客戶沒有錢來還，而銀行沒收物業之後賣走其物業，還會有一大筆錢退回給客戶，到那時候銀行職員就非常尷尬，因為銀行「追數」的最大原因是客戶沒有錢，早一日追回，損失就會少一些，現在銀行不但一點損失都沒有，甚至可以在追債收樓過程之中，收取額外手續費，但最後結果無論怎樣，銀行都會失去了那位客戶以及不少生意，這才是最大損失。

外來壓力 驅逐良客

如果銀行是看淡樓市前景，這亦是無可厚非的事，但問題是銀行用高回贈收按揭客戶，而那些貪圖高回贈客戶所按物業的按揭成數亦相當高，風險比舊客戶高出不知多少倍，銀行即是以「劣客」驅逐「良客」，這對銀行前景相當不利，銀行如果不是有外來壓力，絕對不會這樣做，至於外來壓力是甚麼，不去說明大家都應該知道，即是有人要求銀行以「劣客」驅逐「良客」。


節錄自第817期《iMoney Wealth》鑑古知今

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