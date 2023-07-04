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馬斯克限制Twitter後 「代替品」Bluesky流量激增

環球政經 18:58 2023/07/04

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Twitter擁有人馬斯克早前宣布Twitter的新限制措施，限制用戶每天查看的推文數量，招致許多用戶批評。由Jack Dorsey支持的「代替品」Bluesky近日流量創紀錄激增。

由於擔心數據被竊取和系統被操縱，馬斯克對已驗證的賬戶、未驗證的賬戶和新的未驗證的賬戶設置不同限制。

因此，部分用戶轉向Bluesky，該應用程式仍處於受邀的測試階段。然而，Bluesky遇到了性能下降的問題，不得不暫時暫停註冊，以解決流量增加的問題。

Bluesky最初在Twitter內部孵化，使用一種名為AT協議的去中心化網絡技術，旨在使用戶能夠在多個平台上保持自己的身份。

 

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撰文 : 林斯凱

馬斯克 Twitter 經濟 美國 行業

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