馬斯克限制Twitter後 「代替品」Bluesky流量激增

Twitter擁有人馬斯克早前宣布Twitter的新限制措施，限制用戶每天查看的推文數量，招致許多用戶批評。由Jack Dorsey支持的「代替品」Bluesky近日流量創紀錄激增。

由於擔心數據被竊取和系統被操縱，馬斯克對已驗證的賬戶、未驗證的賬戶和新的未驗證的賬戶設置不同限制。

因此，部分用戶轉向Bluesky，該應用程式仍處於受邀的測試階段。然而，Bluesky遇到了性能下降的問題，不得不暫時暫停註冊，以解決流量增加的問題。

Bluesky最初在Twitter內部孵化，使用一種名為AT協議的去中心化網絡技術，旨在使用戶能夠在多個平台上保持自己的身份。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機