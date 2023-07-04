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【職場熱話】30多歲富二代在自家公司遭遇似奴隸 人工最低工時最長工作量最多

理財智慧 19:05 2023/07/04

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不少人都希望自己能有家族生意可以繼承，但如果你在成為老闆前的代價是要領全公司最低的薪金，而且要打理一切事務和沒有福利，你能忍受嗎？近日，有網民在網上討論區發文，指自己在家中開的公司已經工作十年，而且自己的待遇比起外人還要差，感覺是在做奴隸，因而在網上訴苦。

【高鐵香港段】慶回歸輕鐵及相關巴士今全日免費 高鐵今起增3新站另加密班次【見下頁

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網民皆認為樓主應該自立門戶，「這就是要自己出去闖天下」、「你現在的情況，即使是外人也不會留下，更何況是自己人，明顯是在佔你便宜」、「如果你有實力，有大志，應該自己出來創業。」亦有人認為樓主應該辭職，「那就不要做，有點骨氣」、「如果覺得不公平合就走吧，在外面也能找到工作。」

【電動巴士】九巴料首部雙層電巴七月投入服務 2040年將全線車隊提升為新能源巴士【見下頁

亦有人認為樓主太過斤斤計較，「你這麼計較一些小事，一輩子都不會成功的」、「自己家族的生意，也這麼計較？那你就出去工作吧，有甚麼好抱怨的」、「為公司賺錢是應該的，只多賺四倍月薪，在審計公司的角度來看，這已經算是很低的了，還達不到要求」、「一個月7至10萬對一家公司來說不算什麼，對於一些小公司來說，賺30萬才可以發脾氣」、「其實最後你那家公司不也是由你來接手。」

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請【見下頁

也有人認為樓主家人太過份，「佔人便宜，真是『唔熟唔食』」、「其他不顧大局、照佔便宜的親戚就風光渡日」、「如果你真的離職就會像叛徒一樣，幫外人不幫自己人，永遠都說自己的生意，不要計較。」有人建議樓主和家人談談，「談的可能不是人工，而是其他福利，如買房樓、換車等，許多富二代都是這樣。」

【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排【見下頁

不過亦有人諷刺樓主「你說到頭來不又是吃用父母的。有骨氣就一毫子都不靠家裡，自立門戶，都說你不敢！『裙腳仔』一個！」

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撰文 : 陳美鳳

網上討論區 創業 辭職 香港 經濟

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