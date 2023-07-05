碧咸後悔當年整「粟米頭」 難忘懷98世界盃領紅

英格蘭足球名宿碧咸（David Beckham）近日受訪時透露，多年來唯一曾經後悔的髮型是在會見已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）前的「粟米頭」（Cornrows）。同時，他亦表示自己未曾忘記1998年世界盃上領紅牌。

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碧咸坦承非常後悔2003年時，在會見曼德拉前決定要做「粟米頭」造型。他指當年與家人在法國南部度假時，妻子維多利亞（Victoria Beckham）的髮型師友人詢問，是否願意整「粟米頭」。

在一無所知的情況下，碧咸換成「粟米頭」髮型。他稱過程十分痛楚，然後與曼德拉合照公布，他坦言是自己至今唯一後悔的髮型。英媒指出，碧咸當年舉動放在如今環境，可能會被視為「文化挪用」。

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另外碧咸亦揭露，1998年法國世界盃8強對阿根廷時，他因向對手出腳直接領紅牌被驅逐出場，事件一直影響自己，直至近周亦會想起當年領紅的場面。

碧咸承認「直紅」是人生一大難關，亦是家人的困難時期。他指世界盃後不敢在倫敦駕車或走在街頭，連餐廳及酒吧亦不敢去，甚至朋友怕被連累，不願與自己同行，狀況數年後才有改善。

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責任編輯：吳漢培