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台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到

環球政經 18:15 2023/07/04

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台灣芯片製造商台積電的退休創辦人張忠謀出席一場活動時表示，全球化正在讓位於國家安全和技術領先等優先事項，導致美國和中國之間的競爭加劇而不是合作。

張忠謀認為，理論上的全球化從未完全做到，直至2010年代，做到的是有史以來最高度全球化。

張忠謀表示，全球化已被重新定義為允許跨國界的商業交流，只要不損害國家安全、技術優勢和經濟領導地位。他質疑這種新方法是否還能被認為是全球化。

他表示，全球化讓美國受惠，中國亦然，如今美國關注到中國崛起，有意壓制其發展。

 

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在中國宣布對半導體、通信和國防工業中使用的某些金屬進行出口管制後不久，張忠謀就發表了這番言論，當時中國與美國正在就獲取高科技微芯片進行貿易戰。在芯片行業仍有影響力的張忠謀，此前曾宣布該行業全球化的結束。

雖然台積電計劃在台灣保持其最先進的製造，但該公司已經擴大了其在海外的業務。台積電作為領先的芯片製造商的地位，在一定程度上抵禦了行業的衰退。

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撰文 : 林斯凱

全球化 國防 經濟 晶片 台積電 貿易戰 美國 行業 貿易 台灣

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