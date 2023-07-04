台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到

台灣芯片製造商台積電的退休創辦人張忠謀出席一場活動時表示，全球化正在讓位於國家安全和技術領先等優先事項，導致美國和中國之間的競爭加劇而不是合作。

張忠謀認為，理論上的全球化從未完全做到，直至2010年代，做到的是有史以來最高度全球化。

張忠謀表示，全球化已被重新定義為允許跨國界的商業交流，只要不損害國家安全、技術優勢和經濟領導地位。他質疑這種新方法是否還能被認為是全球化。

他表示，全球化讓美國受惠，中國亦然，如今美國關注到中國崛起，有意壓制其發展。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

在中國宣布對半導體、通信和國防工業中使用的某些金屬進行出口管制後不久，張忠謀就發表了這番言論，當時中國與美國正在就獲取高科技微芯片進行貿易戰。在芯片行業仍有影響力的張忠謀，此前曾宣布該行業全球化的結束。

雖然台積電計劃在台灣保持其最先進的製造，但該公司已經擴大了其在海外的業務。台積電作為領先的芯片製造商的地位，在一定程度上抵禦了行業的衰退。

同場加映【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機