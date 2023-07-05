【家族辦公室】昇世集團料下月落戶杜拜　主席陳學彬：香港、新加坡及中東三地出擊

▲ 【家族辦公室】昇世集團料下月落戶杜拜 主席陳學彬：中東可吸歐洲資金

昇世集團（Wrise）旗下「昇世資產管理香港」年初落戶香港，目標今年達至50億美元資產規模。集團主席陳學彬預期，最快下月拓展杜拜市場，當地辦公室已有牌照，他曾於中東待約5年，認為中東地區的沙特阿拉伯、阿布扎比、印度及阿曼屬潛在市場，加上多英國及瑞士等歐洲資金。

由於陳學彬具大中華區及北亞地區經驗，集團亦有在日本物色辦公室，以及計劃進駐台北；連同現有的香港、上海及新加坡基地，相信集團可覆蓋除美國以外的大部分地區客戶資金。他期望香港、新加坡及中東的三個分部可作均衡發展，可配合家族辦公室的多地發展。陳學彬已退任新加坡地區行政總裁一職，他解釋因需兼顧中港兩地，未能常駐新加坡。

本港市場方面，集團副主席王傲山認為香港有免資產增值稅的吸引力，近來港府投資新政策「高才通」、「優才通」與2003年的計劃高度不一，新計劃透過世界百強大學（QS100）和年薪逾250萬元的專才，可達至世代共同發展，並非當年的單一消費角度，較難引發百物騰貴的泡沫經濟問題。王傲山表示，新加坡自2004年推出全球商業投資者計劃，坦言香港需時追趕，目前2500萬至4000萬港元門艦的定位合適。

為迎接家族辦公室機遇，除投資團隊，昇世周三（5日）推出兩項新服務，包括財富管理全方位咨詢「WeWrise」，涵蓋移民及就業咨詢的一站式專業服務；在金融科技方面，推出「VooTech」，直接從10間投行提供報價雲服務平台SaaS，快至20秒報價，減少經私人銀行的一層時間及手續費。平台目前尚處試行階段，料2024年首季將推展至行業使用，為首間外部資產管理公司推出自研平台。陳學彬期望日後除高資產淨值投資者外，可拓展服務至專業投資者。

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記者：宋佩恩