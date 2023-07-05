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【知識產權】青年工業家協會倡專利金融化　成港新經濟動力源

商業 10:00 2023/07/05

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香港青年工業家協會聯同香港大學亞洲環球研究所發表研究報告，倡議香港從金融專業領域入手，透過為知識產權「金融化」，以「綠色金融」框架為範本，推動知識產權商品化，讓香港逐步成為區域知識產權貿易中心，其中「生物科技」領域是最適合優先嘗試。

【新型工業化】生產力局助港企落實工業4.0　已助150多家、涵蓋25行業

香港青年工業家協會會長高鼎國指出，透過建立有效的知識產權交易市場，將能為轉型新型工業化的香港工業帶來更多協同效應，有利香港工業發展。香港大學亞洲環球研究所所長鄧希煒亦指，香港具備穩健的法制、良好的營商環境、強勁的基礎研發實力，還有專業服務業多年來累積的豐富經驗和高效率，絕對有潛力發展成為區域知識產權交易中心。

鄧希煒認為香港在「生物科技」領域的研發和人才配套最為完善，建議可先從這領域入手發展。他建議特區政府可利用香港作為國際金融中心的優勢，推出針對措拖，推動知識產權商品化發展。

提8大建議參考綠色金融框架

報告為香港推動知識產權商品化提出8項建議，包括參考「綠色金融」為知識產權金融化，協助企業利用知識產權，以無形資產作融資抵押；利用大數據等科技協助為知識產權估值，並提供補貼和風險分擔計劃，以降低知識產權估值的成本及風險；建立知識產權持份者聯盟，以匯集資源推動科研成果商業化等。

高鼎國指要發展知識產權商品化，涉及包括貿易、金融、保險、法律等不同範疇，故倡議組成「大聯盟」去推廣。問到中美矛盾會否影響到香港成為區域知識產權貿易中心，鄧希煒笑言目前全球沒什麼事情不受中美矛盾影響，因此並非香港不去嘗試成為區域知識產權貿易中心的理由。他認為香港很多企業仍視R&D為「成本」，透過知識產權金融化可讓他們了解到專利研究也可以是無型資產，對推動香港高新科技研發也有幫助。

【大灣區】大灣區營商景氣指數回落至中性水平線

本報記者：李智賢

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