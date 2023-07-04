沙田中心兩房525萬沽　3年賬面蝕40萬

一手新盤低價搶客，二手交投持續受壓。中原地產敖國偉說，沙田中心新寧大廈（G座）中層B室，實用面積297平方呎，兩房間隔，原叫價565萬元，放盤約一星期時間，便以525萬元沽出，累減40萬元，實用呎價則約17,677元。

敖國偉透露，買家為上車客，見單位交通方便，而且鄰近大型商場，單位亦有靚裝修，所以把握機會購入單位自住。

據了解，原業主於2020年6月以565萬元買入單位，持貨3年，現賬面蝕40萬元，物業期內貶值約7%。

2B座28樓A室示範單位

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