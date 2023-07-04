【新股IPO】 宜賓市商業銀行遞交上市申請 有望成今年首間上市銀行

五糧液旗下宜賓市商業銀行已向港交所遞交來港上市申請，聯席保薦人為建銀國際及工銀國際，有望成為今年首家上市的銀行。宜賓市商業銀行去年收入按年增長15.2%至18.67億元人民幣；純利升24.2%至4.38億元；截至去年12月底的不良貸款率及撥備覆蓋率分別為1.77%及213.4%。

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據介紹，宜賓市商業銀行此前已進行多輪大型融資，經多次增資後總股本達到39億元，在省內城商行里僅次於四川銀行。集資所得，擬用於強化資本基礎，以支持業務的持續增長。

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記者：張以正