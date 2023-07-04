▲ 【MPF】環一：6月截至20日MPF按月升1.6% 股票指數升2.3%

截至6月20日，由匯邦集團旗下環一財富管理有限公司編制的OnePlatform MPF綜合指數報237.32點，按月升1.61%。

受惠美國債務上限風險解除、通脹降溫及加息放緩，帶動OnePlatform MPF指數反彈。當中，OnePlatform MPF股票指數升幅最大，按月升2.29%；OnePlatform MPF DIS核心累積指數按月升2.15%；OnePlatform MPF DIS 65歲後指數按月升0.81%；OnePlatform MPF債券指數下跌0.03%。

環一指，美國市場6月份表現很好，美股基金升4.71%，主要因為美國通脹率放緩、債務上限風險解除和暫停加息。納指在6月份升9.18%。隨着各國央行政策分歧和經濟增長預期的下調，歐洲市場在6月份出現回落。歐洲股票基金月內跌0.88%。

固定收益市場受到兩個方向的拉動，一方面通脹推高收益率，另一方面對更安全資產的需求推高債券價格，從而降低收益率。亞洲債券基金和環球債券基金分別下跌0.65%和1.45%。

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編輯：胡學能