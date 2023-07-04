  • 30°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】環一：6月截至20日MPF按月升1.6%　股票指數升2.3%

股市 18:15 2023/07/04

分享：

分享：

【MPF】環一：6月截至20日MPF按月升1.6%　股票指數升2.3%

截至6月20日，由匯邦集團旗下環一財富管理有限公司編制的OnePlatform MPF綜合指數報237.32點，按月升1.61%。

受惠美國債務上限風險解除、通脹降溫及加息放緩，帶動OnePlatform MPF指數反彈。當中，OnePlatform MPF股票指數升幅最大，按月升2.29%；OnePlatform MPF DIS核心累積指數按月升2.15%；OnePlatform MPF DIS 65歲後指數按月升0.81%；OnePlatform MPF債券指數下跌0.03%。

環一指，美國市場6月份表現很好，美股基金升4.71%，主要因為美國通脹率放緩、債務上限風險解除和暫停加息。納指在6月份升9.18%。隨着各國央行政策分歧和經濟增長預期的下調，歐洲市場在6月份出現回落。歐洲股票基金月內跌0.88%。

固定收益市場受到兩個方向的拉動，一方面通脹推高收益率，另一方面對更安全資產的需求推高債券價格，從而降低收益率。亞洲債券基金和環球債券基金分別下跌0.65%和1.45%。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（上）ESG環球股票基金比其他回報高X%？立即收看

相關文章：

【MPF】強積金下半年點部署？　GUM：倘下半年有救市措施　MPF今年回報或達6%

編輯：胡學能

美股 財富及資產管理 基金 債券 歐洲股 歐洲 加息 債券指數 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐將在印度推出私人銀行業務　瞄準高淨值及超高淨值客戶

下一篇文章

【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨跌24點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格
【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾4億元淨流入　買中行中移動沽騰訊建行　恒指夜期跌22點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾4億元淨流入　買中行中移動沽騰訊建行　恒指夜期跌22點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨跌24點（不斷更新）
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨跌24點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款