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【新股IPO】芯片激光雷達生產商Robosense Technology遞交來港上市申請 菜鳥為上市前投資者

股樓投資 18:21 2023/07/04

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芯片激光雷達生產商Robosense Technology遞交來港上市申請，並已聘任摩根大通及華興資本為聯席保薦人。根據其初步招股文件顯示，Robosense Technology上市前投資者包括阿里(09988)及旗下菜鳥共同持有11.03%股權。

 

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

 


公司去年收入按年增60%至約5.3億元人民幣，虧損增加26%至20.9億元人民幣；撇除股份基礎薪酬、金融工具公允價值變動及上市開支後，經調整虧損按年擴大4倍至5.6億元人民幣。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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集資所得，其中45%將用於研發，持續建立並優化產品管線及團隊擴展以支持公司計劃，包括於升級和迭代在固態激光雷達平台上現有的激光雷達產品等；提升製造、測試及驗證能力及加強銷售營銷則各佔20%等。5%將作戰略合作。

 

 

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記者：張以正

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