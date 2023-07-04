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紐約將停用耗逾5億疫苗護照 每月成本超過150萬

環球社會熱點 18:05 2023/07/04

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美國紐約州兩年前推出的新冠疫苗護照應用程式Excelsior被指需求大幅下跌，將在本月底停用。據報市政府打造的疫苗護照成本高達6,400萬美元（約5.01億港元），每月營運支出亦多達20萬美元（約156.6萬港元）。

紐約市信封攝現金邀民眾填問卷 因似垃圾郵件乏人問津 【下一頁】

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）辦公室周一（3日）發出聲明，指疫苗護照需求已陸續顯著減少，而且針對新冠的公共健康緊急狀態已經解除，決定在7月28日後停止營運Excelsior。

發言人表示，過去數月州政府曾探索如何利用Excelsior的技術基礎改作其他用途。惟最終州政府決定，投入改造Excelsior的資金及資源應轉移至其他項目上。發言人指州政府會吸取經驗及知識，以科技改善公共服務及紐約民眾生活。

「侵粉」披薩怒擲紐約市政廳 抗議減排新法（有片） 【下一頁】

2021年5月在前州長科莫（Andrew Cuomo）任內推出的Excelsior，原先估計耗資僅250萬美元（約1957.7萬港元），但其後急增至1,700萬美元（約1.33億港元）。

但當地媒體Times Union調查指出，Excelsior推出兩年來連同顧問及承包商的支出，項目造價應為6,400萬美元。目前州檢察官Lucy Yang正就Excelsior相關的顧問費用展開調查。

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責任編輯：吳漢培

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