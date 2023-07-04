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油塘親海駅兩期均獲批預售　主打一至兩房　最快月内開售

股樓投資 18:50 2023/07/04

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長實集團（00113）旗下油塘項目親海駅，發展商透露，繼項目1期於月前獲批預售，項目2期於近日亦已獲批，料隨即展開銷售工作。

長實執行董事趙國雄指出，項目名字中的「駅」為站的意思，希望能滿足準買家的入市意欲，從此項目「上車」。有見本港經濟持續恢復，相信下半年會繼續向好，另透露發展商有機會針對利息的走勢，於是次項目推售時做出一些安排，協助買家。對於有發展商以「優惠價」推盤吸客，趙國雄表示「見唔到減價戰」，認為發展商均考慮本身實際環境及項目特點進行，並顧及市民負擔能力作定價。

對於市傳政府有機會微調首置及換樓按揭成數，趙國雄指，此舉有助市民上車，並透露項目將提供協助上車客的付款辦法。他認為近年樓價走勢屬小幅上落，樓市將會平穩發展。

長實營業部首席經理郭子威就指出，2期已經獲批，兩期項目分別提供228與658伙，合共提供886伙。最快下周上樓書，然後有機會7月展開銷售。定價方面將參考九龍東項目成交價，沿線項目成交價都是考慮因素之一。

長實營業經理陳詠慈就介紹項目的戶型分布，其中6%為開放式單位、一房戶佔38%、兩房戶佔31%，三房一套連儲物室就佔20%。另有5%為項目的特色單位，詳情將容後再公布。

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撰文 : 黃卓賢

親海駅 長實 油塘 一手市場

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