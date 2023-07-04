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沙特阿拉伯宣任佈減產石油再延長一個月 俄羅斯在8月份削減出口50萬桶/日石油

環球政經 14:52 2023/07/04

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自去年11月以來，由於中國需求減弱和美國供應增加，石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的盟友組成的OPEC+已經在削減供應以提振價格，但迄今為止，未能使價格從每桶70-80美元的範圍內有多大變化。

沙特阿拉伯表示，它將把自願減產100萬桶/日的石油產量再延長一個月，即是8月份亦包含在內，並補充說，減產可能會延長到該月之後。在沙特沙特阿拉伯宣布後不久，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，莫斯科將在8月份削減50萬桶/日的石油出口。這些削減相當於全球供應的1.5%，使OPEC+承諾的總量達到516萬桶/日。

 

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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周一晚些時候，阿爾及利亞能源部表示，它將在8月1日至31日額外削減石油產量2萬桶，以支持沙特阿拉伯和俄羅斯平衡和穩定石油市場的努力。這次自願減產將是在4月決定的4.8萬桶減產的基礎上進行的。
利比亞石油部長Mohamed Oun說，利比亞歡迎沙特的決定，這將對「全球石油市場的平衡產生積極影響。」
OPEC+抽取了全球約40%的原油，已經實施了366萬桶/日的減產，相當於全球需求的3.6%，包括去年同意的200萬桶/日，以及4月同意的自願減產166萬桶/日，並延長至2024年12月。

【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？【下一頁

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九巴董事總經理李澤昌指出，九巴有清晰的零排放發展藍圖，正逐步向2040年將全線車隊提升至新能源巴士的目標邁進。而比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍就表示，比亞迪很高興能與香港最大的專營巴士營運商九巴合作，將比亞廸生產的電巴帶到香港，對於去年投入服務，共16部比亞迪純電動單層巴士運作暢順，受市民歡迎，感到鼓舞。

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撰文：張瑋婷

 

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