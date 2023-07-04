賽西湖大廈三房2150萬沽　累減350萬沽　業主5年帳蝕330萬

新盤減價搶客，二手交投淡靜，部分業主減價求售，甚至不惜蝕讓離場。近期北角半山老牌豪宅屋苑賽西湖大廈，有業主不足一年累減350萬元賣樓，帳面蝕330萬元離場。

中原地產林龍南說，賽西湖大廈15座低層A室，實用面積1,124平方呎，去年10月放盤，原開價2,500萬元連車位放售，終減價350萬元，新以2,150萬元連車位沽出，實用呎價約19,128元。

林龍南指，新買家為用家，心儀單位靚裝修，環境清幽。據了解，原業主於2018年5月以2,480萬元買入單位，持貨約5年，現帳面蝕330萬元離場，物業期內貶值約13.3%。

2B座28樓A室示範單位

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