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【交通著數】慶機場快綫營運25周年　港鐵送7.5萬張機場快綫單程票

理財智慧 17:49 2023/07/04

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機場快綫本月即將迎來通車25年的里程碑，為慶祝機場快綫投入服務25周年，港鐵將於7月份的3個特選星期二，每日送出2.5萬張，即合共7.5萬張總值超過800萬元的機場快綫單程票予市民，透過MTR Mobile以先到先得形式送出。

港鐵稱，MTR Mobile登記用戶可於本月11日、18日及25日當日中午12時起，透過MTR Mobile以先到先得形式，領取免費機場快綫電子優惠券，換取 機場快綫原價高達110元的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可）。

此外，MTR Mobile登記用戶可於8月1日中午12時起，透過MTR Mobile以先到先得形式領取10元的車站商店電子優惠券，名額2.5萬份。

【高鐵香港段】慶回歸輕鐵及相關巴士今全日免費 高鐵今起增3新站另加密班次【見下頁

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港鐵日前亦宣布，隨著香港全面復常，機場快綫列車服務將於7月5日(星期三)起，由現時每10至15分鐘一班車，加密至每10分鐘 一班車，全面回復至疫情前水平。

港鐵亦將於同日重開國泰航空在香港站的市區預辦登機服務，服務時間為每日上午6時至下午3時。至於其他服務時間及站點，港鐵表示，將繼續與相關航空公司商討其市區預辦登機服務重啟的安排。

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撰文 : 陳楚琨

機場 國泰航空 香港 交通 港鐵 車票 經濟 港鐵 服務 鐵路

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