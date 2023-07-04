【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排

香港故宮文化博物館於7月3日正式開幕一周年，博物館自2022年7月3日開館以來，短短一年間已接待近130萬名訪客。博物館同時宣布，向故宮博物院借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物，已於展廳1、2及5亮相展出，展出時間為期三個月直至2023年9月下旬，第五批新展品大部分是首次在香港展出，包括：明末竹刻家濮澄的「濮澄款松樹紋壺」，以及清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」等。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁】

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

過往博物館每逢周三會免費開放予公眾參觀展廳1至7，惟據統計數據顯示，儘管免費門票的預約經常爆滿，唯最後出席率只有35%。有見及此，博物館將由2023年7月開始，停止星期三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排，未來將會以更有效的方法派發免費門票予有需要的公眾，並增加邀請弱勢社群前來博物館參觀。香港故宮文化博物館在開幕首年已接待超過12萬名弱勢社群，及7萬名學生、老師、校長等教育界人士。

【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

公眾現可經由博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook、攜程旅行及Trip.com網上平台購買八月份的門票。七月份門票亦可在上述平台購買。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱