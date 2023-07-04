黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元

鐵路蓋再有新供應！黃竹坑站上蓋項目海盈山4A期，公布首張價單，涉及88伙，涵蓋一至三房間隔。買家最高可享樓價18%折扣，折實平均呎價約27,989元，入場價則約966.7萬元起。發展商形容首批單位以「海盈山開心起動價」推出。

據海盈山首張價單顯示，單位實用面積由403平方呎起，至最大914平方呎，價單定價由1,178.9萬元起，至最貴3,675.1萬元，價單呎價則約29,253至42,684元。以最高折扣率，即18%計，折實價由966.7萬元起，至最貴3,013.59萬元，折實呎價則約23,988元至35,001元。

以首張價單折實平均呎價計，海盈山較同區晉環、揚海有逾5%折讓。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗認為，各盤座向、景觀不同，難直接以呎價去比較，又透露海盈山首批單位定價參考南區豪宅及同區其他項目，是以貼市價推出，認為今批單位定價吸引，冀幫助更多市民置業，而項目預計周內收票，其後可能推價加推。

信和置業執行董事田兆源說，海盈山首批單位定價吸引，又認為市場已消化加息消息，相信現時是入市好時機。太古地產住宅業務董事杜偉業同樣認為首批單位定價吸引，故對項目銷情有信心。

資料顯示，海盈山由嘉里建設（00683）、信和置業（00083）、太古地產（01972）及港鐵公司（00066）合作發展，為黃竹坑站「港島南岸」第4期項目，細分兩期發展，合共提供800個住宅單位，其中第4A期提供432伙，主打兩房及三房單位。

2B座28樓A室示範單位

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