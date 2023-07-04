▲ 【美國加息】紐約梅隆投資管理:美息升至6厘可能性增加 美國經濟軟著陸機會率只有兩成

美國聯儲局加息之路仍未完，紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略主管Aninda Mitra表示，雖然宏觀經濟前景高度不明朗，但可以肯定的是環球通脹較預期更具韌性，相信聯儲局會繼續加息，而且美息升至6厘的可能性不斷增加。

歐美經濟四成機會出現信貸緊縮

紐約梅隆投資管理預期，歐美經濟未來出現軟著陸的機會率只有兩成，因核心通脹很難在失業率沒有大升的情況下，自動要回落至央行目標水平，預期美國通脹最快要到2025年後才會降至2%的央行目標。

Mitra指，歐美經濟有四成機會出現信貸緊縮（credit crunch）或「延遲著陸（delayed landing）」。他解釋，即使貨幣緊縮政策導致經濟下滑，但央行仍繼續加息，意味信貸環境會進一步收緊，而在「延遲著陸」情境下，央行短期會暫停加息，但基於通脹壓力高企，當局會重新加息，經濟仍會繼續衰退。

本港零售投資者傾向將資金泊在高息定存

紐約梅隆投資管理亞太區（日本除外）客戶投資方案主管曾春偉表示，該行偏好現金及投資級別債券，因風險較低，當中存續期較長的美國國債及其他成熟市場國債則看高一線。

紐約梅隆投資管理大中華區分銷業務主管王永鏗指，今年來本港零售投資者的投資取態愈趨審慎，他們傾向將資金泊在高息定存，或尋找可提供固定收益的產品，對股票的偏好相對較低。

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編輯：陳韻妍