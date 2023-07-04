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【多圖】滙都示範單位陪你睇　為年輕家庭提供綠意生活

股樓投資 17:43 2023/07/04

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泛海國際（00129）旗下洪水橋滙都，開放以第2座8樓A07室為藍本搭建，實用面積423平方呎，採兩房間隔。以年輕家庭為背景，讓居住者可以享受到更加綠意盎然的生活環境

客飯廳以淺木色及米色為主調，採用了意大利品牌 Armani 的牆紙和凹凸設計的特色牆，飯廳放置一套4人餐桌及坐椅，白色圓角桌面配襯灰色餐椅，及圓形玻璃吊燈。大廳一旁裝有飾物架，可展示戶主的藏品及書籍。

2座8樓A07室

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主人房與客廳同向，享開揚綠化景致；睡房延續客飯廳的色調，以淺木色及米白色為主調，木飾面配襯編織圖案的背景，營造出溫馨的氛圍。主人房一邊經過改動後提供了2米長的大衣櫃，床背後之牆身亦設有一對木格柵趟門，為居住者提供更多的儲物空間。

浴室採用明廁設計，增加室內採光。廚房屬開放式設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器，讓住戶享受入廚的樂趣。

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撰文 : 黃卓賢

滙都 泛海國際（00129） 泛海 一手市場

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