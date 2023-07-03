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澳洲暫停加息維持4.10%的11年高位 央行行長警告：或需要進一步收緊貨幣政策

環球政經 14:34 2023/07/03

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澳洲央行周二（4日）維持利率穩定，稱其希望有更多時間來評估過去加息的影響，但重申其警告，可能需要進一步緊縮政策來控制通脹。

在7月份的政策會議上，澳洲儲備銀行(RBA)將其現金利率維持在4.10%的11年高位，自去年5月以來已經將利率提高了400個基點，這是現代歷史上最積極的緊縮周期，以抑制通脹。

市場一直傾向於暫停加息，但經濟學家對這一結果意見不一，《路透社》調查的31人中有16人預計會加息，其餘人預測該銀行將按兵不動。目前，市場已經轉向暗示8月份加息至4.35%的機率約為50%，同時縮減了進一步升至4.6%的風險。

【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁

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在周二的政策聲明中，澳洲央行行長Philip Lowe表示，更高的利率正在努力在經濟中建立一個更可持續的供需平衡。他指，考慮到這一點以及圍繞經濟前景的不確定性，董事會決定本月保持利率穩定，又認為家庭消費前景以及全球經濟增長有不確定性。

然而，Lowe重複警告指可能需要進一步收緊貨幣政策，因為「通脹率仍然過高，並將在一段時間內保持這種狀態。」

央行在4月首次暫停加息，然後在5月和6月恢復加息，這讓市場感到驚訝，鑑於經濟增長乏力，許多經濟學家認為今年出現衰退的可能性更大。

過去一個月的經濟數據好壞參半。一個不穩定的月度通脹讀數的急劇降溫表明需要暫停，但一份重要的就業報告和強勁的零售銷售表明央行需要做一些工作。

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編輯：張瑋婷

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