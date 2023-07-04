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【出現勁敵？】Meta 7月6日推出Threads　被視為Twitter競爭對手

環球政經 17:16 2023/07/04

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Twitter的地位將被動搖？綜合外媒報道，Meta（前身為Facebook）將於7月6日推出名為Threads的新應用程式，可發布以文字為主的貼文，但同時也可發布照片及影片，因功能與Twitter非常相似，被視為是Twitter的競爭對手。

【延伸閱讀】馬斯克vs朱克伯格將在羅馬鬥獸場比試？意大利文化部：未收到任何聯繫【見下頁

報道透露，Threads與Instagram相連，用戶可以關注他們已經在Instagram上關注的人。Threads在本周四上架之後，蘋果用戶即可在App Store下載註冊使用。而根據Threads預覽圖所見，該應用程序擁有與Twitter相似用戶界面，亦具有類似功能，包括轉發、點讚以及用戶可限制回覆帖文的對象。

外界視Threads為Twitter的競爭對手，而事實上，Threads最初是Meta在2019年推出的應用程序名稱，目標是與以年輕用戶為主的即時通訊應用程序Snapchat 競爭。只是後來Meta放棄開發該產品，只保留了品牌。

    點擊圖片放大
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自從馬斯克（Elon Musk）去年收購了Twitter以來，平台的變革惹來不少質疑及批評。上周起Twitter要求用戶須登錄才能查看該網站，而之前沒有Twitter帳號的人也可以查看推文。另外，Twitter又對大部分免費的用戶實施限制，限制未經驗證的帳戶每天只能查看1,000條推文，不過付費的Twitter Blue用戶每天可以閱讀1萬條推文。

馬斯克的不同決定，包括取消對極帳賬戶的禁令，以及該網站日益不穩定的情況，已經讓廣告商望而卻步，廣告商在過去幾個月暫停或減少了支出。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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撰文 : 陳楚琨

手機Apps Meta 產品 廣告 馬斯克 Twitter 品牌 Snapchat Facebook App Store

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