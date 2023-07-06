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【中美角力】美國據報限制中國企業使用雲服務　料新政今夏出台

股市 09:11 2023/07/06

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【中美角力】美國據報限制中國企業使用雲服務　料新政今夏出台

日前據外電引述知情人士透露，美國準備限制中國企業獲得雲計算服務，包括亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等公司的雲服務。目前最新《彭博》消息是，官員正打算在今年夏天敲定這項計劃，不過重要細節尚未確定。

知情人士指，作為該計劃的一部分，商務部將擴大兩個範圍，這些範圍設定了去年實施的出口管制門檻，而其目的是進一步限制芯片的性能，和把芯片進行集成的能力。

知情人士補充，美國擔心若向中國提供雲服務，可能會為中國企業及軍隊提供開發AI模型所需的計算能力，繞過自建數據中心及現有對許多電腦和半導體器件施加的限制措施。但是，雲計算的使用比半導體出口更難追蹤，這使得監管工作變得更加複雜。

本周初有報道指，美國政府正考慮要求雲服務提供商在為使用此類平台訓練人工智能模型的中國公司提供服務前，必須獲得政府許可。微軟Azure和亞馬遜網絡服務（AWS）是為企業提供互聯網計算業務的全球領導者，並在中國與阿里巴巴 （09988） 等公司展開競爭。

報道指，預計美國商務部將在未來幾周內公布相關措施，而美國將修改出口管制，以加大在沒有許可的情況下向中國出售某些芯片的難度。當中部分目標是針對英偉達（美：NVDA）的A800芯片，因該芯片是這家美國公司在早前管制措施公布後設計的。

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編輯：姚卓然

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