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【中美角力】美國據報限制中國企業使用亞馬遜、微軟等雲服務　料數周內新措施出台

股市 16:32 2023/07/04

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【中美角力】美國據報限制中國企業使用亞馬遜、微軟等雲服務

據外電引述知情人士透露，美國準備限制中國企業獲得雲計算服務，包括亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等公司的雲服務。

報道指，美國政府正考慮要求雲服務提供商在為使用此類平台訓練人工智能模型的中國公司提供服務前，必須獲得政府許可。微軟Azure和亞馬遜網絡服務（AWS）是為企業提供互聯網計算業務的全球領導者，並在中國與阿里巴巴 （09988） 等公司展開競爭。

報道指，預計美國商務部將在未來幾周內公布相關措施，而美國將修改出口管制，以加大在沒有許可的情況下向中國出售某些晶片的難度。當中部分目標是針對英偉達（美：NVDA）的A800芯片，因該芯片是這家美國公司在早前管制措施公布後設計的。

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編輯：姚卓然

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