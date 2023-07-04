五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%

歐盟科技產業主管布雷頓（Thierry Breton)周二（4日）表示，Alphabet（GOOGL）旗下Google、Amazon（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta（META）和Mircosoft（MSFT）已經通知歐盟委員會，它們符合歐盟新科技規則中的守門員資格。

根據去年11月生效的《數字市場法》（DMA），月活躍用戶超過4500萬、市值超過750億歐元的公司被視為提供核心平台服務的守門人。

布雷頓說，Samsung（005930 ）和TikTok所有者ByteDance也表示，他們符合歐盟的門檻。他在一份聲明中說：「歐洲正在徹底重組其數字空間，以更好地保護歐盟公民，並加強歐盟初創企業和公司的創新。」

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委員會在檢查了公司提供的數據後，將在9月6日之前確認守門員的指定。然後他們將有六個月的時間來遵守DMA的規則。

Booking.com (BKNG)表示，它預計在今年年底前達到守門員的門檻，然後將通知歐盟行政部門。

被標記為守門人的公司將被要求使其信息應用與競爭對手互通，並讓用戶決定在其設備上預裝哪些應用。他們將不被允許偏袒自己的服務而不是競爭對手的服務，或阻止用戶刪除預裝軟件或應用程序，這兩條規則將對Google和Apple造成嚴重打擊。違反DMA的公司可被處以最高達全球年營業額10%的罰款。

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記者：張瑋婷