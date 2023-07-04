【新型工業化】生產力局助港企落實工業4.0　已助150多家、涵蓋25行業

近年香港政府一直提倡要「再工業化」，讓工業再次成為香港的主要經濟命脈。作為推動香港工業轉型的主要推手，香港生產力促進局多年來已為150多家香港企業實踐工業4.0，涵蓋超過25種行業，並計劃在2035年前推動香港達到全面新型工業化的目標。

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生產力局首席數碼總監黎少斌指出，隨著歐美企業日益重視環保和ESG，他們也會對供貨的下遊廠商有著同樣的要求，香港和大灣區廠商不能總是「追落後」，而應走得更前，提前部署新型工業化以滿足未來的需求。他指生產力局自2008年起已積極推動香港工業升級轉型以提升生產力，直言智能生產不是「替換了機器」，而是必須從設計到生產到包裝都重新思考，不只是工廠，而是整個生產線都要改變。

生產力局新型工業化發展中心主任單銘賢表示，生產力局從多方面為香港工業提供支援，包括企業及財政支援，資助中小企業投資智能生產設備；為企業提供創科技術支援，由設計生產線到採購和測試；還有協助企業為員工作培訓，培育本地創科人才等。

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌表示，智能生產不只是替換機器，而是必須從設計到生產到包裝都重新思考。

已為150多家港企實踐工業4.0

單銘賢表示生產力局至今已為150多家香港企業實踐工業4.0，涵蓋超過25種行業，其中提交最多的為塑膠和金屬模具的生產線項目。而黎少斌則補充指，近年亦有不少建造業公司向生產力局尋求模組化生產技術：「以前建造業要在地盤現場施工，但現在可以透過在廠房模組化生產，再運到地盤組裝，不單提高了興建速度，在工廠生產組件也更易保證到品質水平。」

在財政支援方面，生產力局多年來一直有為香港企業的數碼轉型提供資助，黎少斌表示由於數碼轉型不需要一步到位，反而應該循序漸進，因此申請的項目由小至10數萬元、大至3,000萬到4,000萬的金額都有：「很多中小微企誤以為數碼轉型需要很大投資，但實際上可以由一台設備慢慢開始，但成效卻很容易就看得到。」

透過數碼科技傳承老師傅經驗

單銘賢表示「數據」是很多企業實踐智能生產的首要障礙，有些公司的生產設備甚至舊得根本沒法收集數據，但如果一下子就要把器材都換成新型設備也不可能：「其實可以透過先為現有設備加裝能收集數據的傳感器，逐步由一台設備開始做再慢慢提升，而生產力局的角色正是幫助他們用最少的支出來達致提升生產力和競爭力的目標。」

黎少斌指其實大多數案例，企業都不是為了削減人手而投入智能生產，反而是因為請不到人：「一方面現在珠三角很多廠房都面對不夠工人開工的情況，另一方面隨著資深員工陸續退休，沒辦法將經驗和知識傳承的例子也日增，透過將這些經驗數碼化，利用數碼科技來保存經驗和知識，才是企業逼切考慮的事。」

▲ 生產力局新型工業化發展中心主任單銘賢表示，企業可透過先為現有設備加裝能收集數據的傳感器，逐步由一台設備開始往新型工業化轉型。

一年純利升4成、成效立竿見影

黎少斌補充，很多時企業推動智能生產的挑戰不是來自技術，而是「人」：「推動新型工業化都是由老闆上而下執行的，不少員工都會誤解智能生產線是要削減人手的手段，因此往往有消極協助的情況。而生產力局會透過協助企業為員工培訓，釋除員工疑慮的同時也準備好如何適應新的工作模式，從而加快轉型到新型工業化的速度。」

單銘賢表示只要老闆和員工都能上下一心，很快就能初步實踐新型工業化。他提到有案例只需10個月就能讓企業達到「1i」的工業4.0成熟度認證（見附表），還能達到提升人均產值6成、庫存降低3成等目標。黎少斌指其中一家上市公司案例，就透過新型工業化在一年內提升純利達39.8%：「什麼效率提高的KPI，都不及真正賺多了多少錢重要，這是很立竿見影的。」

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本報記者：李智賢

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