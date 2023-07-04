  • 29°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭加息周期完結

16:09 2023/07/04

分享：

分享：

花旗料下周三新西蘭停止加息。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新西蘭將於下周三（7月12日）議息，美資大行估計紐央行的加息周期巳完結。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，新西蘭央行或已結束加息周期，利率可能已於5.5厘見頂。

事實上，紐央行於今年2月已放緩加息，由原本重手加0.75厘至放緩至只加0.5厘；但4月時仍勁加0.5厘，而非如市場所料只加0.25厘，其時鄰國澳洲已暫停加息，令澳紐的息差拉闊。

回顧紐國自2021年10月加息以來，已連續加12次，累升5.25厘，令目標利率現為5.5厘，為最高息的較主流外幣，且較美息高0.25厘；惟紐央行指明年第3季才有條件減息。

紐元雖具息差優勢，卻無助提振紐元，分析歸咎紐國後市隱患多，例如10月大選的政治不明朗陰霾，以至首季嚴重水災重創經濟等。

花旗：紐元長線目標看0.67

澳洲今天（4日）議息維持不變，而商品貨幣中，花旗對澳元情有獨鍾。廖嘉豪重申，與許多其他國家相比，澳洲的基本面能夠更好平衡全球風險、以致國內通脹及工資前景的上升。至於進一步提振澳元情緒所需的是，中國加強經濟復甦，但這看來是今年下半年較後時間的故事。

展望商品貨幣的前景，廖嘉豪預期，澳元於3個月內、未來半年到1年預測0.69，兩年長期目標挑戰0.76；紐元同期預測料為0.62，長線目標為0.67；加元於3個月內料為1.31，未來半年到1年為1.33，長線目標1.25。

星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡指，紐儲行可能不會再加息，加息周期或已結束。目前看來，加元表現較強，上升空間反而未必太大，1.31至1.32將有較大阻力。同樣，紐儲行的立場提早轉鴿，因此紐元表現或偏弱，持續在0.625左右遇阻。相比之下，較為看好澳元，可能重新上試0.69。

另方面，回顧上半年，紐元定期存款罕現加息搶客戰，最新加入戰團是集友，上周五（6月30日）勁加7天年息1厘至13厘，追貼發鈔行。而早前星展累升3個月年息1.3厘至3.3厘，工銀亞洲上調1年期息率0.3厘至3.9厘；但不及建行亞洲進取，把長息加至4厘。

專家建議好息族開立紐元定存宜短不宜長，以便觀察紐央行議息後的前瞻指引。

高息榜：

  • 7天：恒生 （00011） 13.9厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：大眾銀行3.5厘
  • 6個月：大眾銀行及建行亞洲3.6厘
  • 1年：建行亞洲4厘

紐元今天報0.62，短期操作方面，華僑銀行經濟師姜靜估計，未來兩周纽元兌美元報0.604到0.617；兌港元的支持位在4.73、阻力區在4.83。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 回報有望跑贏全年通脹率

【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

建行亞洲 工銀亞洲 星展銀行 集友銀行 加元 澳元 加息 新西蘭央行 紐元 外幣定期存款

下一篇文章

【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 回報有望跑贏全年通脹率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
勞力士之王Daytona仍渴市　無預警推出拉力賽特別版「Red 100」必搶！
勞力士之王Daytona仍渴市　無預警推出拉力賽特別版「Red 100」必搶！
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款