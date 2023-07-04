【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭加息周期完結

▲ 花旗料下周三新西蘭停止加息。

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新西蘭將於下周三（7月12日）議息，美資大行估計紐央行的加息周期巳完結。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，新西蘭央行或已結束加息周期，利率可能已於5.5厘見頂。

事實上，紐央行於今年2月已放緩加息，由原本重手加0.75厘至放緩至只加0.5厘；但4月時仍勁加0.5厘，而非如市場所料只加0.25厘，其時鄰國澳洲已暫停加息，令澳紐的息差拉闊。

回顧紐國自2021年10月加息以來，已連續加12次，累升5.25厘，令目標利率現為5.5厘，為最高息的較主流外幣，且較美息高0.25厘；惟紐央行指明年第3季才有條件減息。

紐元雖具息差優勢，卻無助提振紐元，分析歸咎紐國後市隱患多，例如10月大選的政治不明朗陰霾，以至首季嚴重水災重創經濟等。

花旗：紐元長線目標看0.67

澳洲今天（4日）議息維持不變，而商品貨幣中，花旗對澳元情有獨鍾。廖嘉豪重申，與許多其他國家相比，澳洲的基本面能夠更好平衡全球風險、以致國內通脹及工資前景的上升。至於進一步提振澳元情緒所需的是，中國加強經濟復甦，但這看來是今年下半年較後時間的故事。

展望商品貨幣的前景，廖嘉豪預期，澳元於3個月內、未來半年到1年預測0.69，兩年長期目標挑戰0.76；紐元同期預測料為0.62，長線目標為0.67；加元於3個月內料為1.31，未來半年到1年為1.33，長線目標1.25。

星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡指，紐儲行可能不會再加息，加息周期或已結束。目前看來，加元表現較強，上升空間反而未必太大，1.31至1.32將有較大阻力。同樣，紐儲行的立場提早轉鴿，因此紐元表現或偏弱，持續在0.625左右遇阻。相比之下，較為看好澳元，可能重新上試0.69。

另方面，回顧上半年，紐元定期存款罕現加息搶客戰，最新加入戰團是集友，上周五（6月30日）勁加7天年息1厘至13厘，追貼發鈔行。而早前星展累升3個月年息1.3厘至3.3厘，工銀亞洲上調1年期息率0.3厘至3.9厘；但不及建行亞洲進取，把長息加至4厘。

專家建議好息族開立紐元定存宜短不宜長，以便觀察紐央行議息後的前瞻指引。

高息榜：

7天： 恒生 （00011） 13.9厘

恒生 （00011） 13.9厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 大眾銀行3.5厘

大眾銀行3.5厘 6個月： 大眾銀行及建行亞洲3.6厘

大眾銀行及建行亞洲3.6厘 1年：建行亞洲4厘

紐元今天報0.62，短期操作方面，華僑銀行經濟師姜靜估計，未來兩周纽元兌美元報0.604到0.617；兌港元的支持位在4.73、阻力區在4.83。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪