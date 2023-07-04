【阿里巴巴9988】阿里傳擬重組影視業務 優酷土豆或注入阿里影業

消息指，繼集團業務部門重組分拆，及最高管理層變動後，內地科網巨頭阿里巴巴(09988) 或再有大動作。外電報道，阿里正研究重組影視娛樂業務，當中選項包括把視頻媒體平台優酷和土豆，注入同系並在港上市的阿里影業(01060)。消息指，有關研究仍在初期階段，亦可能安排視頻媒體業務單獨上市，甚至最終不作任何重組行動。阿里巴巴及阿里影業未回應有關傳聞。阿里全日收市報84元上升0.5%，阿里影業全日收報0.455元上升5.8%。

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另外，阿里業務部門國際數字商業集團旗下Alibaba.com 宣布，日前於第三屆中非經貿博覽會與聯合國國際貿易中心簽署合作意向書，雙方將共同採取更多行動，進一步幫助中小微企業更好地利用全球數字貿易新機遇，加速數字化轉型，提高國際競爭力。目前Alibaba.com服務全球4,000多萬活躍的買家和賣家，其中絕大多數屬中小微企業。今年２月，Alibaba.com 和盧旺達投資發展局簽署電商合作協議，首批20家盧旺達中小企業將入駐Alibaba.com。

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