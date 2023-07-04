【滙豐 5】 傳滙豐向瑞信卡塔爾財富管理團隊挖角 擴大海灣地區業務

據外媒引述消息人士報道，滙豐控股（00005）旗下滙豐銀行正就從瑞士信貸（Credit Suisse）挖角該行駐卡塔爾的財富管理團隊進行深入談判，以通過挖角瑞信團隊，擴大在中東海灣地區的財富管理業務。報道指，瑞信卡塔爾首席執行官Aladdin Hangari及最多5名團隊成員有可能跳槽滙豐。

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報道指，Aladdin Hangari是瑞信在卡塔爾的重要客戶關係經理，若其離職將對瑞銀造成不小衝擊。瑞銀上月才完成瑞信的收購，並計劃在海灣區建立最大的私人銀行業務。據消息人士透露，Aladdin Hangari已跟滙豐達成協議，但尚未落實。

卡塔爾與瑞信有密切關係，因卡塔爾投資局（QIA）過往是瑞信最大股東之一，而瑞信向卡塔爾富豪提供銀行服務多年，包括前總理Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani，而其子Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani更是瑞信董事會成員。據了解，瑞銀一直希望挽留瑞信的財富管理團隊，特別是在中東和亞太等高速增長的市場，若團隊跳槽，將是瑞銀失策。

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記者：郭秀慧