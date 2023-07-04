▲ 【電動車】理想汽車CEO李想：7月第2周起產能將提升到每周8000輛 料月尾體現成果

理想汽車 （02015） 行政總裁李想發文表示，7月第2周開始的周產能會從每周7500輛提升到每周8000輛，交付量的變化會體現在7月的第3周和第4周。理想汽車回吐1.7%，報144.4元。

他指，每周7500輛的產量是公司目前供應的極限，端午節那周工廠休息了兩天，一周生產了6,388輛，這個產量也體現在上周的交付量上。公司6月交付32,575輛汽車，首次突破月度交付量3萬輛大關，按年增長150.1%，按月增15.2%；次季交付量達到86,533輛，按年增長201.6%。

理想汽車表示，在剛剛過去的2023年第27周（6月26日至7月2日），當周銷量達6,500輛，穩居中國新勢力品牌銷量榜首。理想汽車僅憑理想L7、理想L8、理想L9三款車型就超過了其他新勢力品牌全系車型銷量，持續領跑新勢力。

在中國市場豪華品牌銷量排行榜中，理想汽車位居第六，是榜單中排名最高的中國豪華品牌。6月，理想汽車月度交付量首次突破3萬輛，成為繼平治、寶馬、奧迪和Tesla之後，第五家月交付量突破3萬輛的豪華品牌，也是唯一一家月交付量超過3萬輛的中國豪華品牌。7月，公司將挑戰更高的銷量目標，成為更多家庭首選的豪華汽車品牌。

相關文章：

【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛 目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

【電動車】小鵬新車G6上市、股價再升逾14% 何小鵬：25萬級最強智能電動SUV

【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關 一文看清新能源車廠6月交付量（附表）

編輯：姚卓然