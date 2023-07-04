【港股追蹤】東方甄選推出新版APP 擴展直播業務 股價爆升15%

東方甄選（01797）在7月1日推出新版APP，目前已在內地蘋果及安卓兩大應用市場可以下載，並會在7月5日至11日舉行甘肅專場直播活動，並在抖音及東方甄選APP內同步直播，這是東方甄選創辦一年以來，首次在APP內舉辦直播活動。

受消息刺激，東方甄選股價今日（4日）急升15%，收報30.7元，成交額7.4億元。

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據灰豚數據顯示，今年618購物節中，東方甄選主號實現GMV超過4億元人民幣，場觀超過800萬，在抖音官方發布的潛力商家熱賣店鋪榜中排名首位。618期間東方甄選安排四川行的地區專場，四川行實現GMV超過1億元人民幣，SKU超200款，觀看人次逾4,000萬。

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記者：李兆明