【電動巴士】九巴料首部雙層電巴七月投入服務 2040年將全線車隊提升為新能源巴士

九巴宣布，42部由比亞迪生產的純電動雙層巴士已交付予九巴，現正進行最後檢驗，預計首部雙層電巴最快可於七月投入運作服務市民。九巴表示，未來會繼續與比亞迪合作，包括按雙層電巴的營運情況，在其維修保養、電池應用等方面作出交流，以進一步發展技術。

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比亞迪代表上周五（6月30日）到九巴的九龍灣車廠參觀，參觀車廠設施，包括洗車設施、維修設備等，亦參觀錢箱運作組及派更組等，深入了解九巴應用電巴的情況及日常運作，並與九巴交流新能源巴士最新技術及發展動向。

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九巴董事總經理李澤昌指出，九巴有清晰的零排放發展藍圖，正逐步向2040年將全線車隊提升至新能源巴士的目標邁進。而比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍就表示，比亞迪很高興能與香港最大的專營巴士營運商九巴合作，將比亞廸生產的電巴帶到香港，對於去年投入服務，共16部比亞迪純電動單層巴士運作暢順，受市民歡迎，感到鼓舞。

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撰文：鄭日棱