【飛行汽車】美企業研發飛行汽車　獲美航署核准試飛

▲ 美初創企業Alef Aeronautics研發陸空兩用飛行汽車，並獲美航署頒發特殊航空許可。

隨著科技發展，飛行汽車視乎不再是遙不可及的幻想。據CNN報道，加州初創公司Alef Aeronautics成功研發了可陸空兩用的飛行汽車「Model A」，並獲得美國聯邦航空總署（FAA）頒發的特殊航空證，允許其以研發、測試、展覽等目的飛行，成為首款獲得政府的「合法飛行許可」的陸空兩用飛行汽車。

【科技戰】三星向美法院提訴訟 控告中國京東方侵權

【限量發售】Caviar推18K金定製版Apple Vision Pro 售約31萬元

Alef Aeronautics曾表示，Model A是首款能想正常汽車一樣能在公路上行駛及停泊的飛行汽車。同時，車輛亦具有垂直起降能力，可接載1至2名乘客。另外，其道路續航力為200英里（約321公里）、飛行續航力為110英里（177公里）。目前該型號已經接受預訂，預計售價將會為30萬美元（約234萬港元），並於2025年底正式上架。

不過，該型號的車輛仍然需要美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）以及美國聯邦航空總署進一步批核，確定其符合安全準則，才能正式上路。

【電動車】英奢侈汽車品牌Aston Martin轉型 擬生產高效能電動車

對於美國聯邦航空總署這次的核准，Alef Aeronautics行政總裁Jim Dukhovny表示很高興，並稱：「這允許我們能夠更進一步為人們提供更環保，並且更快捷的通勤方式，為個人和公司節省時間。這是飛機的一小步，汽車的一大步。」

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：