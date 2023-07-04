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【比亞迪 1211】 比亞迪進軍日本九州 計劃2025年增至百間門店

股樓投資 15:28 2023/07/04

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比亞迪（01211）擴張全球版圖，繼2月在橫濱市開設首家日本門市後，近日再度在日本設立銷售據點。據《日經中文網》報導，比亞迪於上周六（1日）在日本福岡市西區「Marinoa City FUKUOKA」商場開設日本九州地區首家銷售店「BYD AUTO福岡西」，該店展示公司旗下兩輛5座紅色和灰色SUV「ATTO 3」供試乘試駕，並提供車輛檢查及維修服務，展廳面積約147平方米。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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報道指，比亞迪正考慮把展示車型換成日後在當地推出的小型掀背車「海豚（DOLPHIN）」和4門轎車「海豹（SEAL）」，並計劃在2025年底前在日本開設100家銷售店，目前已有6家。比亞迪BYD Auto Japan社長東福寺厚樹指，將根據日本人口分布和商業中心規模，在福岡縣內增加至4家門市。

他又指，希望透過在「Marinoa City FUKUOKA」開店，吸引更多當地人關注比亞迪，不斷提高品牌知名度。

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪

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