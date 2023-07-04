  • 29°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 回報有望跑贏全年通脹率

15:27 2023/07/04

分享：

分享：

半年結後多間業界調整港元定存息

焦點港銀1年港元定存息率比較

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註
南商 4.00 100萬 7月4日加0.4厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
東亞 4.00 200萬 6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
信銀國際 3.75 1萬 6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
工銀亞洲 3.70 300萬 5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
花旗 3.67 不設最低存款 6月28日減0.07厘，手機或網上銀行開立，至7月8日
匯立* 3.60 10 6月28日減0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行
建行亞洲 3.60 500萬 6月2日加0.1厘，新資金
創興 3.55 50萬 6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元
集友 3.55 100萬 6月23日加0.05厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
Mox* 3.50 1 5月31日加0.2厘，虛擬銀行
交銀香港 3.50 2萬 4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立
平安壹賬通* 3.40 100 5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行
中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立
livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
上商 3.38 1000 6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
天星* 3.10 1000 2月15日減0.4厘，虛擬銀行
恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘
眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行
富融* 3.00 1 2月4日減0.3厘，虛擬銀行
大新 3.00 100萬 6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金
*虛擬銀行
註︰最終條款以銀行公布為準，截至7月4日

踏入下半年第2個交易日，今天（7月4日）有4間銀行調整港元定期存款息，包括交銀香港微升半年期0.05厘至3.65厘，南商提高3個月年息0.45厘，新息率報4.3厘。反觀創興狠削1個月年息0.95厘至3.05厘，但微升3個月年息0.15厘至4.15厘；大眾銀行昨減今加，1年期息率又再重上4厘。

華僑銀行6個月港元定存息享4.25厘

而昨天（3日）渣打香港 （02888） 下調6個月年息0.2厘，新息率至4.2厘；相反華僑銀行提高此存期年息0.67厘至4.25厘，頓晉級榜首。

至於1年定存3厘或以上選擇多，最高更達4.1厘，由大眾財務及富邦提供，有望跑贏今年本港通脹率2.9%的升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季本港通脹料升2.5%、第4季升2.9%；今年全年上揚2.9%，明年再錄得2.3%漲幅。

東亞 （00023） 首席經濟師蔡永雄預期， 今年本港經濟增長約5.5%；隨着經濟復甦勢頭延續，通脹壓力料溫和上升，今年通脹約為2.7%。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，5月份整體消費物價指數按年上升2%，升幅較4月放慢0.1個百分點，低於市場預期的2.3%；若扣除一次性紓困措施，基本通脹年升1.8%，和4月持平。

大新補充，5月份食品價格按年升2.6%；而電力、燃氣及水的價格升幅放緩至16.6%，為5個月以來最慢，或受惠於5月電費補貼由80元增加至120元。整體而言，隨着經濟復甦、服務業價格或有所回升，私人住宅租金或逐步溫和增長，但食品價格維持溫和，相信基本通脹仍會保持溫和，料今年CPI按年上升2%。

那邊廂，螞蟻銀行（Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，以存款10萬元計，1個月賺息約2500元。

而1個月拆息9連跌，現為4.92厘。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？

【英鎊定存】英鎊定存罕有爆加息搶客戰 最高息13.9厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

通脹 華僑永亨銀行 渣打集團（02888） 大眾銀行 創興銀行（01111） 南洋商業銀行 交銀香港 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭加息周期完結

下一篇文章

【金價走勢】花旗料今年底現貨金價挑戰2225美元新高 潛在漲幅15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
勞力士之王Daytona仍渴市　無預警推出拉力賽特別版「Red 100」必搶！
勞力士之王Daytona仍渴市　無預警推出拉力賽特別版「Red 100」必搶！
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款