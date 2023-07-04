【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 回報有望跑贏全年通脹率

▲ 半年結後多間業界調整港元定存息

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 南商 4.00 100萬 7月4日加0.4厘，指定理財戶及新資金，至8月30日 東亞 4.00 200萬 6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 信銀國際 3.75 1萬 6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 工銀亞洲 3.70 300萬 5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 花旗 3.67 不設最低存款 6月28日減0.07厘，手機或網上銀行開立，至7月8日 匯立* 3.60 10 6月28日減0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行 建行亞洲 3.60 500萬 6月2日加0.1厘，新資金 創興 3.55 50萬 6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 集友 3.55 100萬 6月23日加0.05厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 Mox* 3.50 1 5月31日加0.2厘，虛擬銀行 交銀香港 3.50 2萬 4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立 平安壹賬通* 3.40 100 5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行 中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立 livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 上商 3.38 1000 6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 天星* 3.10 1000 2月15日減0.4厘，虛擬銀行 恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘 眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行 富融* 3.00 1 2月4日減0.3厘，虛擬銀行 大新 3.00 100萬 6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註︰最終條款以銀行公布為準，截至7月4日

踏入下半年第2個交易日，今天（7月4日）有4間銀行調整港元定期存款息，包括交銀香港微升半年期0.05厘至3.65厘，南商提高3個月年息0.45厘，新息率報4.3厘。反觀創興狠削1個月年息0.95厘至3.05厘，但微升3個月年息0.15厘至4.15厘；大眾銀行昨減今加，1年期息率又再重上4厘。

華僑銀行6個月港元定存息享4.25厘

而昨天（3日）渣打香港 （02888） 下調6個月年息0.2厘，新息率至4.2厘；相反華僑銀行提高此存期年息0.67厘至4.25厘，頓晉級榜首。

至於1年定存3厘或以上選擇多，最高更達4.1厘，由大眾財務及富邦提供，有望跑贏今年本港通脹率2.9%的升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季本港通脹料升2.5%、第4季升2.9%；今年全年上揚2.9%，明年再錄得2.3%漲幅。

東亞 （00023） 首席經濟師蔡永雄預期， 今年本港經濟增長約5.5%；隨着經濟復甦勢頭延續，通脹壓力料溫和上升，今年通脹約為2.7%。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，5月份整體消費物價指數按年上升2%，升幅較4月放慢0.1個百分點，低於市場預期的2.3%；若扣除一次性紓困措施，基本通脹年升1.8%，和4月持平。

大新補充，5月份食品價格按年升2.6%；而電力、燃氣及水的價格升幅放緩至16.6%，為5個月以來最慢，或受惠於5月電費補貼由80元增加至120元。整體而言，隨着經濟復甦、服務業價格或有所回升，私人住宅租金或逐步溫和增長，但食品價格維持溫和，相信基本通脹仍會保持溫和，料今年CPI按年上升2%。

那邊廂，螞蟻銀行（Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，以存款10萬元計，1個月賺息約2500元。

而1個月拆息9連跌，現為4.92厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪