【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 回報有望跑贏全年通脹率

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【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭加息周期完結
焦點港銀1年港元定存息率比較
其他港銀1年港元定存息率比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（元）
|備註
|南商
|4.00
|100萬
|7月4日加0.4厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
|東亞
|4.00
|200萬
|6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|信銀國際
|3.75
|1萬
|6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|工銀亞洲
|3.70
|300萬
|5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|花旗
|3.67
|不設最低存款
|6月28日減0.07厘，手機或網上銀行開立，至7月8日
|匯立*
|3.60
|10
|6月28日減0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行
|建行亞洲
|3.60
|500萬
|6月2日加0.1厘，新資金
|創興
|3.55
|50萬
|6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元
|集友
|3.55
|100萬
|6月23日加0.05厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
|Mox*
|3.50
|1
|5月31日加0.2厘，虛擬銀行
|交銀香港
|3.50
|2萬
|4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立
|平安壹賬通*
|3.40
|100
|5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行
|中銀香港
|3.40
|1萬
|4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|渣打
|3.40
|1萬
|4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立
|livi bank*
|3.40
|20萬
|新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
|上商
|3.38
|1000
|6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
|天星*
|3.10
|1000
|2月15日減0.4厘，虛擬銀行
|恒生
|3.10
|1萬
|2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘
|眾安*
|3.01
|1
|5月17日減0.3厘，虛擬銀行
|富融*
|3.00
|1
|2月4日減0.3厘，虛擬銀行
|大新
|3.00
|100萬
|6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金
|*虛擬銀行
|註︰最終條款以銀行公布為準，截至7月4日
踏入下半年第2個交易日，今天（7月4日）有4間銀行調整港元定期存款息，包括交銀香港微升半年期0.05厘至3.65厘，南商提高3個月年息0.45厘，新息率報4.3厘。反觀創興狠削1個月年息0.95厘至3.05厘，但微升3個月年息0.15厘至4.15厘；大眾銀行昨減今加，1年期息率又再重上4厘。
華僑銀行6個月港元定存息享4.25厘
而昨天（3日）渣打香港 （02888） 下調6個月年息0.2厘，新息率至4.2厘；相反華僑銀行提高此存期年息0.67厘至4.25厘，頓晉級榜首。
至於1年定存3厘或以上選擇多，最高更達4.1厘，由大眾財務及富邦提供，有望跑贏今年本港通脹率2.9%的升幅。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季本港通脹料升2.5%、第4季升2.9%；今年全年上揚2.9%，明年再錄得2.3%漲幅。
東亞 （00023） 首席經濟師蔡永雄預期， 今年本港經濟增長約5.5%；隨着經濟復甦勢頭延續，通脹壓力料溫和上升，今年通脹約為2.7%。
大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，5月份整體消費物價指數按年上升2%，升幅較4月放慢0.1個百分點，低於市場預期的2.3%；若扣除一次性紓困措施，基本通脹年升1.8%，和4月持平。
大新補充，5月份食品價格按年升2.6%；而電力、燃氣及水的價格升幅放緩至16.6%，為5個月以來最慢，或受惠於5月電費補貼由80元增加至120元。整體而言，隨着經濟復甦、服務業價格或有所回升，私人住宅租金或逐步溫和增長，但食品價格維持溫和，相信基本通脹仍會保持溫和，料今年CPI按年上升2%。
那邊廂，螞蟻銀行（Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，以存款10萬元計，1個月賺息約2500元。
而1個月拆息9連跌，現為4.92厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪