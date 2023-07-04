慶回歸非遺赴港展覽　煙台傳統文化憑實力圈粉

▲ 煙台市發揮了其仙道文化的底蘊，展區以「八仙帶你看煙台」為主題。

為慶祝香港回歸26周年，香港各界慶典委員會以「由治及興新階段 一國兩制新航程」為主題，於6月30日在維多利亞公園舉行慶祝活動啟動禮，為連串的慶回歸活動拉開序幕。在「維園慶回歸」活動就由陝西、遼寧、山東帶來多項非物質文化遺產（非遺）展示，充分展現了濃厚的中華傳統文化。

山東展區以「底蘊山東 非遺之旅」為主題，由煙台、菏澤、聊城三城共同參與，通過非遺展示、舞台表演等形式，展現齊魯大地源遠流長的歷史文脈、豐富多彩的民俗文化，展示「好客山東 好品山東」的魅力。其中煙台展館就展出了17項國家級、省級、市級非遺項目，逾200件展品，吸引了大批市民參觀和體驗。



三大展區完美呈現煙台傳統文化



煙台是一座歷史文化名城，文化底蘊深厚。是次展覽，煙台市就發揮了其仙道文化的底蘊，以「八仙帶你看煙台」為主題，將8位「神仙」化身煙台文化旅遊推介官，為大眾介紹煙台的各種傳統文化。

▲ 「八仙帶你看煙台」將八仙化身為煙台文化旅遊推介官，並推出了各種創意產品。

「八仙帶你看煙台」劃分成三大展區：非遺項目展示區、沉浸式體驗區、文創作品觀賞區，集中展出煙台剪紙、海陽大秧歌、煙台絨繡、萊州草辮、棲霞泥塑、萊州毛筆、吉紋齋銀壺、膠東布老虎、美時嘉鐘錶、錫鑲壺、皮雕、傳統刻瓷、福山民間玩具、砂大碗、瓦罐窯、紙翻花、京劇等17項國家級、省級、市級非遺項目，涵蓋文化創意、美術繪製、印染織造、雕刻塑造、鍛打燒製等五大類別，展示了超過200件精彩展品。

▲ 「八仙帶你看煙台」展出了17項國家級、省級、市級非遺項目，逾200件展品。

其中沉浸式體驗區讓參觀市民可以親自體驗傳統木板拓印，詳細了解傳統文化之餘，更能親自印製門神、年畫，將祝福帶回家。不少市民也踴躍參與，並與親手印製的成品一起拍照。市民林先生表示：「很開心能夠看到這麼多傳統文化的展示，有剪紙，有刻瓷，還有很多文創作品，特別是還能夠親身體驗木板拓印。這讓我深深體會到煙台深厚的文化內涵。」他更表示，希望能到煙台去看風景、吃美食、品美酒。



港澳山東周推廣膠東文化



「煙台非遺文化底蘊深厚，能夠參加這次慶典活動，贏得香港市民的認可和讚譽，我們也感到很自豪。」其中一位煙台非遺展區的非遺傳承人說，更歡迎香港市民到煙台體驗傳統文化，感受煙台的風土人情。

「八仙帶你看煙台」透過傳統文化，講好城市故事。近距離地讓市民了解和體驗煙台的特色文化、美食美景和旅遊資源，展示出「新時代傳統文化走進現代生活」的膠東新氣象。煙台市未來將借着「港澳山東周」的東風，將透過文藝演出、文化展示、旅遊宣傳等，將具有地域色彩的膠東文化和旅遊資源帶到香港，推廣「仙境海岸．鮮美煙台」旅遊。



(特約)